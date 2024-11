Pedro Fino já respondeu à Comissão Permanente de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do pedido de levantamento da imunidade e de autorização para o Ministério Público ouvi-lo e a outros secretários regionais e ao vice-presidente do parlamento regional.

O JM apurou que a resposta do secretário regional do Equipamento e Infraestrutura já deu entrada nos serviços da Assembleia Legislativa, sendo a segunda resposta recebida, depois de também José Prada, deputado e vice-presidente da ALRAM o ter feito no início da semana.

O parlamento regional continua a aguardar pelas respostas às notificações enviadas aos secretários regionais da Saúde e Proteção Civil e das Finanças, Pedro Ramos e Rogério Gouveia, respetivamente, sabe o JM.

