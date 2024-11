A médica pedopsiquiatra madeirense Carina Freitas, professora auxiliar convidada na Universidade da Madeira, foi oradora e moderadora na Conferência de Inverno do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos da República da Irlanda, cujo tema principal foi “Criatividade e Artes na Psiquiatria”.

Este evento realizou-se nos dias 7 e 8 de novembro, na cidade de Limerick, Irlanda.

A apresentação de Carina Freitas, que decorreu na reta final da conferência, no dia 8 de novembro, intitulada “Music and Medicine: from Neuroscience to Music therapy”, esteve alinhada com os seus interesses e experiência científica nas áreas das neurociências, musicoterapia, psiquiatria e artes na saúde.

O painel contou também com a participação da professora Hillary Moss, docente de Musicoterapia na Universidade de Limerick, que apresentou o tema “Musicoterapia e Música nos Serviços de Saúde Mental: Prática e Investigação.”

Para encerrar a conferência, Christopher Bailey, representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) para as Artes na Saúde, discursou sobre o trabalho da OMS na recuperação de traumas, com especial destaque no papel das artes na reversão dos efeitos negativos do trauma transgeracional.

Em nota enviada ao JM, Carina Freitas salienta que o tema das artes na saúde tem estado cada vez mais presente na agenda dos principais congressos médicos, demonstrando “o crescente interesse e validação do seu impacto.”