O PCP desenvolveu hoje uma ação de contacto com a população do concelho de Câmara de Lobos no âmbito da campanha “aumentar salários e pensões para uma vida melhor”, para defender a valorização das pensões e reformas.

Junto ao varadouro de Câmara de Lobos numa ação de contacto reformados, maioritariamente da atividade piscatório dirigente do PCP, Ricardo Lume, denunciou que “a grande maioria dos reformados que hoje estamos a contactar recebem uma pensão de reforma inferior aos 510€, infelizmente essa é a realidade de mais de um milhão de reformados e pensionistas no nosso País”, consistindo num ”valor muito baixo e que não permite fazer face às mais elementares necessidades do seu dia a dia”.

Importa frisar “que os reformados, pensionistas e idosos, são especialmente sensíveis às insuficiências de acesso à saúde, bem como aos aumentos dos preços dos produtos e serviços essenciais, os quais têm sofrido desde 2021 subidas ao dobro do ritmo da inflação”.

Segundo o partido, estas realidades têm se traduzido num continuado agravamento das condições de vida da grande maioria dos reformados e pensionistas, colocando muitos deles em situação de pobreza, em resultado dos baixos valores das suas reformas, mas também aumentando os riscos de empobrecimento de todos aqueles que têm perdido poder de compra em resultado da falta de atualização dos montantes das suas reformas para níveis que compensem a perda do poder de compra.

“Não podemos permitir que quem trabalhou uma vida inteira que deu um contributo decisivo para o desenvolvimento do País e da Região agora esteja confrontado entre fazer as compras no supermercado ou comprar os medicamentos na farmácia”, dizem ainda.

Ricardo Lume concluiu que “não só é possível como é necessário aumentar o valor da reforma para garantir uma vida digna a quem trabalhou uma vida inteira”.

O PCP propõe assim um aumento extraordinário das reformas e pensões, que assegure um aumento de todas as pensões e reformas, para perfazer uma percentagem mínima de 5% não podendo o montante da atualização ser inferior a 70 euros por pensionista.