Paulo Cafôfo diz-se “confiante” e pede aos eleitores para não ficarem no “sofá”

A “complexidade” e o “desafio” que se colocam hoje aos portugueses e aos madeirenses, em particular, que têm “razões acrescidas”, exigem que as pessoas digam “presente e vão votar”, defendeu hoje o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira.

“Um voto pode fazer toda a diferença na vida de todos nós”, justificou Paulo Cafôfo, após ter votado na escola Básica da Ajuda, em São Martinho, Funchal.

Aos jornalistas, Cafôfo disse que vai “passar o dia em família”, e depois vai para a sede do PS “analisar os resultados” e a “decisão dos madeirenses”.

Apelou ao voto para que “os problemas sejam resolvidos”, pois “ficar no sofá não resolve absolutamente nada”.

“Estou confiante nos resultados e a campanha foi muito boa, fomos bem recebidos”, acrescentou.

Na escola onde votou esta manhã - a Escola Básica da Ajuda - já tinham votado 19% dos eleitores até às 11h00, correspondendo a 1.639 votos dos 8.449 recenseados.

A freguesia de São Martinho - uma das maiores e mais influentes do círculo da Madeira - tem registados cerca de 26.500 eleitores.