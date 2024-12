Paula Margarido destacou hoje o compromisso da Ministra da Justiça em resolver matérias que o PS esqueceu quando foi poder na República.

“Apenas decide bem quem trilha um caminho relativamente à realidade sobre a qual tem de decidir e é isso que a Ministra da Justiça, considerando todos os Madeirenses e Porto-santenses, veio aqui fazer à nossa Região”, destacou, em comunicado, a deputada eleita pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, Paula Margarido, sublinhando a importância dos compromissos assumidos, nesta visita, pela Ministra da Justiça, compromissos esses que foram infelizmente negligenciados pelo PS durante oito anos de governação central para prejuízo dos serviços e de todos os que neles trabalham.

A verdade é que, nesta área, “existem fragilidades que foram deixadas no esquecimento por parte do Governo anterior, socialista, que não cuidou de fazer acontecer”, reforçou, a este propósito, Paula Margarido, realçando, pelo contrário, a postura do atual Governo da AD, focado em trabalhar, conjuntamente, para encontrar as melhores soluções, sendo, aliás, essa a principal conclusão a relevar desta visita, num compromisso que deverá ter desenvolvimentos em breve.

Paula Margarido que, neste enquadramento, deixou claro que estão em causa intervenções no Tribunais de Santa Cruz e da Ponta do Sol, no Edifício 2000 e nos Juízos de Proximidade, sem esquecer o Centro Educativo, “um investimento de 10 milhões de euros que, também, foi votado ao esquecimento pelo PS”, acrescentando que, nesta visita e por motivos de agenda, não foi contemplada a ida ao Porto Santo, embora essa situação esteja também em cima da mesa.

Aliás, frisou, “o Juiz Presidente da Comarca da Madeira teve um trabalho inexcedível de colocar à senhora Ministra da Justiça todos os dossiês que já eram conhecidos há muito tempo por parte do Ministério da Justiça”, embora sem qualquer resposta efetiva face às necessidades e face a soluções imperativas que o PSD/Madeira, também, há muito reclamava junto da República.