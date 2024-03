Paula Cristina Batista Margarido é licenciada em direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa. É ainda mestre em direito da empresa e dos negócios, tendo concluído a formação este ano no Porto, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Entre 2019 e 2022, foi presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

É presidente das comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis desde julho de 2023, depois da saída de Souto Moura.

Apesar de ter nascido em Lisboa, Paula Margarido foi distinguida durante as comemorações oficiais do dia do Município de Pampilhosa da Serra “pelo elevado espírito altruísta com que tem sabido defender Pampilhosa da Serra”, de onde é natural o seu pai.