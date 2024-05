Bom dia! É segunda-feira!

* O Sindicato dos Professores da Madeira promove entre as 10h30 e as 12h00, a iniciativa sindical “Feira dos Precários”, que se realizará em frente à Secretaria Regional de Educação, na Avenida Arriaga.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visita o Centro de Rastreios da RAM, pelas 12h00, nas instalações do Centro Dr. Agostinho Cardoso.

* O Grupo Nico’s inaugura hoje, a sua segunda loja na Ilha de Porto Santo pelas 12h00, sendo que a sua abertura ao público procede-se no dia seguinte. A inauguração deste novo espaço comercial será presidida pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e pelo presidente do Município de Porto Santo, Nuno Batista.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 16h00, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão.

* No contexto das Eleições Regionais de 2024, o debate intitulado “Políticas Culturais para a Região” acontece pelas 18h30, na Galeria Tratuário. O presente debate inserido na tertúlia “Conversas no Tratuário”, contará com a presença dos seguintes partidos políticos: ADN, BE, CDS, IL, JPP, LIVRE, PSD, PS, PTP e PAN. O debate surge com o propósito de serem discutidas propostas para a Cultura da RAM, sendo, no fundo, uma oportunidade para os partidos políticos apresentarem as suas iniciativas.