Élvio Sousa, Filipe Sousa, Paulo Alves, Rafael Nunes e Patrícia Spínola já estão eleitos pelo JPP para o parlamento regional. A previsão aponta para sete a 10 deputados, mas há resultados provisórios que apontam para 9.

Patrícia Spínola considera que o crescimento do JPP se deve ao trabalho que o partido tem desenvolvido junto dos madeirenses e, questionada sobre coligações, apenas respondeu que à direita não, porque não tem sabido trabalhar bem para a população, nem tem acolhido as medidas do JPP.

Élvio Sousa tem sido bastante convicto em afirmar que não prescinde dos seus valores, disse ainda a deputada eleita.

A sala do hotel Vila Galé, em Santa Cruz, era pequena para a quantidade de militantes que tem chegado ao local e, por isso, alguns elementos do partido abriram o espaço, removendo uma parede amovível. Ampliada, a sala está cheia de militantes que aguardam com expetativa a contagem final.