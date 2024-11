Os partidos com assento parlamentar não ficaram indiferentes ao projeto apresentado pelo CDS, que pretende que o parlamento madeirense apele ao governo da Venezuela “para que liberte os presos políticos e garanta o respeito pelos direitos humanos”.

Carlos Fernandes, do PSD, deputado que regressou da Venezuela há alguns anos, devido à instabilidade social e política no país, fez uma declaração emotiva sobre o povo venezuelano, dando exemplo de pessoas que sofreram atos de tortura e que foram assassinadas.

Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, apontou o “peso esmagador da repressão” em que vive o povo daquele país, onde ainda residem milhares de madeirenses, expressando a sua solidariedade e dando o voto a favor ao projeto de resolução.

Lina Pereira, do JPP, também se manifestou preocupada com a situação do país , em particular, dos presos políticos, incluindo crianças e jovens afetadas pelas violações dos direitos humanos na Venezuela.