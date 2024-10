A partir de 26 de outubro os amigos de quatro patas, e os seus tutores, podem contar com um novo parque canino – o Parque Focinhos. Um novo recinto, na cidade do Funchal, dedicado aos patudos e que terá equipamentos prontos a estrear no Jardim Suspenso, piso 3, do Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE.

Esta é mais uma iniciativa que visa o bem-estar dos patudos. O Parque Focinhos surge no âmbito do Forum Madeira se ter tornado, desde o dia 4 de outubro, um espaço Dog Friendly.

A inauguração terá lugar das 11h às 12h e conta com o apoio da K9 Training School que assinala este dia com uma demonstração e, posteriormente, uma aula aberta. Nesta, lecionada pelos profissionais da escola, os donos e os patudos vão receber algumas dicas fundamentais sobre como andarem em segurança e aproveitarem o melhor que as saídas, em conjunto, lhes proporciona.

Segundo Solano Spinola da K9 Training School “quanto mais os donos saírem com os cães, mais confiantes ambos se tornam, criando assim um bom relacionamento e, claro, proporcionando um passeio seguro e tranquilo. Os passeios não devem ser uma experiência, mas sim uma rotina, algo normal para os cães saírem com os seus humanos. É, no entanto, de uma importância vital os donos terem um acompanhamento de um profissional, para aprenderem a lidar com os cães e com as situações menos agradáveis que possam surgir no dia-a-dia.”

Para participar na aula aberta será necessário fazer uma inscrição, disponível na APP do Forum Madeira. Contudo, apenas os cães registados no Dog Friendly Forum Madeira e, consequentemente, identificados com a chapa Forum Madeira, poderão participar.

O Parque Focinhos terá de brinquedos um túnel, um sobe e desce, uma mesa, um anel de salto, obstáculos caninos e, essencial, uma WC canina e um bebedouro.

A partir de 26 de outubro todos os passeios de trela vão dar ao Parque Focinhos do Forum Madeira, no Jardim Suspenso, piso 3.