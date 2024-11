O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família assinalou esta quinta-feira os seus 75 anos, cuja cerimónia contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa Regional que disse acreditar, e sem querer se imiscuir no poder executivo, que o próximo Orçamento Regional “contemplará as justas reivindicações das Casas de Saúde Mental”.

José Manuel Rodrigues enalteceu o trabalho desenvolvido por estas instituições e apontou, a título de exemplo, à atualização das diárias que são concedidas a estas casas.

Expressou a “enorme gratidão por tudo o que este centro psicopedagógico tem feito pelos mais fracos, mais vulneráveis, às vezes os descartados da nossa sociedade”, elaborava José Manuel Rodrigues.

“É essa dívida de gratidão que temos sempre para com esta instituição da Sagrada Família, que é justamente uma referência do tratamento das crianças e dos jovens com problemas de saúde mental na nossa Região. Aquilo que tenho para vos dizer é muito simples, é dirigir a todos os colaboradores, a todos aqueles que diariamente prestam o seu melhor, dão o seu amor, a sua solidariedade, o seu carinho, a sua confiança aos utentes desta casa, aos seus dirigentes, dizer-lhes que estou aqui para lhes dar um muito, muito obrigado em nome do Parlamento que representa o nosso povo”.