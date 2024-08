O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) lamenta profundamente a morte do lince ‘Bores’, um animal “cuja vida foi marcada por diversos erros que culminaram num desfecho trágico”.

“Desde a domesticação ilegal de um animal selvagem até às medidas que foram adotadas da sua apreensão e posterior processo de devolução com recurso a sedação, houve falhas significativas que necessitam ser rigorosamente apuradas pelas entidades competentes, através da promoção do Ministério Público”, defende o PAN.

Para garantir a transparência e a justiça, o PAN vai solicitar ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a apreensão imediata do corpo do lince para a realização de uma necropsia. Além disso, o partido vai pedir acesso ao auto de notícia e relatório que o acompanham para que todas as responsabilidades sejam devidamente apuradas.