No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta terça-feira, coube a Mónica Freitas a declaração política semanal, com a deputada do PAN a fazê-lo na forma de “um desabafo em nome dos madeirenses”, especificando se tratar de uma “carta aberta ao presidente do Governo Regional”.

No seu conteúdo, questionou Miguel Albuquerque sobre tudo aquilo que o seu partido considerará estar mal na Região Autónoma da Madeira, terminando que a sua certeza de que “a Madeira merece estabilidade, a Madeira merecia ter um presidente que soubesse reconhecer quando o seu ciclo chega ao fim”, consoante o remate final, depois de questionar o líder do Executivo Regional se “consegue dormir de consciência tranquila sabendo que para além de si, quatro secretários regionais estão envolvidos em processos de investigação?”

Ou seja, se dúvidas existissem, ficou hoje desvendado qual será o sentido de voto do PAN na moção de censura ao Governo Regional, que na próxima segunda-feira vai a votos no hemiciclo madeirense: vai votar favoravelmente o documento apresentado pelo Chega.