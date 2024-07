PAN reitera compromisso com o bem-estar dos animais

O PAN realizou, hoje, uma ação de voluntariado no Canil de Machico, onde os membros do partido dedicaram o seu tempo para levar os cães abrigados a passear, com o intuito de reforçar o compromisso com a promoção do bem-estar animal e a importância das ações de voluntariado na comunidade.

Os voluntários do PAN Madeira passaram a manhã deste domingo a passear com os cães do canil, proporcionando-lhes momentos de exercício, socialização e carinho, elementos essenciais para a saúde física e mental dos animais. “Esta ação não só melhorou a qualidade de vida dos cães, mas também trouxe agrado aos participantes, sublinhando a importância do voluntariado como uma forma de contribuir positivamente para a sociedade”, expressa o partido em comunicado.

“É fundamental promovermos iniciativas que melhorem o bem-estar dos animais e incentivem a comunidade a envolver-se ativamente na proteção e cuidado dos mesmos. Além de proporcionar momentos de alegria e exercício aos cães, estas ações de voluntariado são cruciais para sensibilizar a população sobre a importância do cuidado responsável e da adoção.” afirmou Monica Freitas.

O combate ao abandono animal foi também destacado como uma “prioridade urgente” para o PAN Madeira. “A implementação de políticas eficazes que incentivem a adoção responsável e combatem o abandono é essencial para reduzir o número de animais em situação de risco. Campanhas de sensibilização, programas de esterilização gratuita e uma fiscalização mais rigorosa são medidas PAN que vão contribuir significativamente para mitigar este problema. O PAN Madeira apela à colaboração da sociedade e das autoridades para enfrentar este desafio com determinação”, lê-se.

Durante a visita, o PAN Madeira destacou ainda a “necessidade urgente de uma maior fiscalização dos canis municipais na Região”. “A qualidade das instalações, o tratamento dos animais e o cumprimento das normas de bem-estar animal são aspetos que requerem uma supervisão constante e rigorosa para garantir que os direitos dos animais sejam respeitados”, acrescenta.

Outro ponto abordado foi a carência de veterinários municipais nas Câmaras Municipais da Madeira. “A presença de veterinários é essencial para assegurar a saúde e o bem-estar dos animais recolhidos, além de desempenhar um papel crucial em campanhas de esterilização e controlo de zoonoses. A falta deste profissional nos quadros municipais representa uma lacuna significativa que necessita ser preenchida com urgência para garantir um atendimento adequado e contínuo aos animais”, refere.

O PAN Madeira reitera, assim, o seu compromisso com a proteção e bem-estar dos animais, apelando à comunidade e às autoridades para que “tomem medidas concretas e eficazes”. “Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e compassiva para todos os seres vivos”, remata.