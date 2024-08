O PAN Madeira expressa a sua preocupação com área ardida na Madeira até ao momento, que representa mais de 7 mil hectares ardidos.

O partido tem estado a acompanhar a situação, em contacto com grupos de cidadãos e associações para a disponibilização de apoios.

“Há vários grupos a se mobilizarem para entrega de bens como águas, fruta, barras energéticas para os bombeiros. Estão também a agilizar outros bens e produtos para as famílias afetadas pelos incêndios. Na ADBRAVA, nos Bombeiros da Calheta, Funchal e em Machico.”, refere a porta-voz do PAN Madeira

A destruição causada por estes incêndios é devastadora, tanto para o ambiente como para as comunidades locais, e sublinha a necessidade urgente de revermos as práticas que possam estar a contribuir para tais tragédias.

“É necessário no final ser feita uma avaliação da atuação no âmbito do combate aos incêndios, nas causas que levaram ao mesmo e um debate sério sobre a urgência da prevenção. A proibição de queimadas e de foguetes e uma maior responsabilização da população enquanto agentes também de proteção civil.”, defende ainda o partido

O PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA reitera os danos irreparáveis na nossa natureza, com o aumento das plantas infestantes e a perda incalculável de plantas endémicas.

“É urgente um planeamento florestal, medidas claras de prevenção e investimento na preservação e conservação da nossa natureza. Apelamos ainda a um plano de recuperação das áreas ardidas com medidas de contingência a pensar no Inverno, atendendo à instabilidade dos solos. Não podemos estar sempre a correr atrás do prejuízo e não é demasiado cedo para já se trabalhar no que realmente importa.”

O PAN reforça o agradecimento a todas as corporações de bombeiros/as, às associações de animais e clínicas que se disponibilizaram a acolher os mesmos e a todos os profissionais que se encontram de diferentes formas a apoiar as famílias.

“Um bem-haja a todas as pessoas que estão no terreno, de forma incansável, a fazer o melhor que podem pelas pessoas e pelos animais afetados pelos incêndios. E aos Municípios que pelo exemplo suspenderam fogos de artifício.”