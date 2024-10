PAN/Madeira felicita ‘Associação Olho.Te’ pelos 10 anos de atividade

O PAN/Madeira expressou hoje o seu profundo reconhecimento e congratulação à Associação Artística de Solidariedade Social, Olho.Te, que celebra este ano o seu 10.º aniversário. Para o partido, a associação, sem fins lucrativos e de utilidade pública, localizada no Bairro da Nazaré, tem desempenhado um papel crucial na promoção da inclusão social, utilizando a arte, o teatro e práticas lúdico-pedagógicas como ferramentas transformadoras. Neste sentido, o partido entregou na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de congratulação a esta Associação.

Fundada oficialmente a 14 de agosto de 2014, mas com raízes num projeto de 2013 liderado por Hugo Andrade, Mestre em Teatro e Comunidade, a Olho.Te tem-se destacado ao longo dos anos pelo seu trabalho com a comunidade local. Entre os seus projetos mais notáveis está o “L’EGO DO MEU BAIRRO”, que uniu a requalificação urbana à prática artística e ao teatro, e o “BURKA FALA BURKA”, um documentário que explorou o isolamento social no Bairro da Nazaré. A trilogia de documentários da associação culminou este ano com “Luz ao fundo do túnel”, um olhar profundo sobre as transformações sociais e físicas no bairro, refletindo o impacto positivo da associação ao longo da última década.

De modo a assinalar este marco importante, a Olho.Te organizou o I Encontro HUG - Rede Internacional de Teatro e Artes Participativas, reunindo artistas, académicos e especialistas de vários países e proporcionando uma rica troca de ideias e práticas.

A deputada Mónica Freitas, do PAN Madeira, considera que ”Associações como a Olho.Te são o verdadeiro motor de mudança nas comunidades. Ao longo dos seus 10 anos, têm desempenhado um papel fundamental na inclusão social e na desconstrução dos estigmas que, por tanto tempo, marcaram os bairros sociais. O seu trabalho demonstra que, através da arte e do envolvimento comunitário, é possível transformar realidades, criar esperança e promover o bem-estar coletivo. E numa semana em que temos falado muito de saúde mental e da importância do envelhecimento ativo, a Olho.Te é um exemplo claro do trabalho excecional que faz com o grupo da Universidade Sénior. O PAN Madeira orgulha-se de apoiar e valorizar o trabalho incansável desta associação, que continua a inspirar tantos na nossa Região.”