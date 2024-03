PAN- Madeira reuniu, na tarde de ontem, com o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com vista a abordar a situação da Quinta Pedagógica dos Prazeres.

O partido, representado pela Catarina Matos e Marco Gonçalves, foi recebido em audiência pelo Bispo do Funchal, no sentido de abordar o futuro da Quinta Pedagógica do Prazeres, propriedade da diocese, face aos problemas existentes na manutenção dos espaços e do bem-estar dos animais ali colocados.

O PAN considera que, após as obras de requalificação que já se encontram a decorrer, o mesmo deve ter uma gestão adequada de todos os animais que ali forem colocados garantindo de forma eficaz o bem estar dos mesmos.

“O PAN tem acompanhado de perto a situação dos animais da Quinta Pedagógica dos Prazeres, após várias denúncias por parte de pessoas preocupadas. O partido reuniu em dezembro com o sr. padre da Paróquia no sentido de melhorar algumas das condições em que se encontravam os animais. Estivemos em constante articulação com a Secretaria da Agricultura e Ambiente, conseguido que o lama e o burro fossem retirados, atendendo que o espaço onde se encontravam não era o mais adequado. Ainda assim, continua a ter animais na Quinta e apesar da boa vontade da paróquia, do apoio da Câmara Municipal da Calheta, é necessário garantir uma gestão mais eficiente do espaço dotada de recursos humanos especializados na área animal. Foram estas preocupações que nos levaram a solicitar esta audiência, de modo a através de um trabalho conjunto, salvaguardamos a proteção dos animais e garantirmos melhores condições.”, refere Catarina Matos.

Esta reunião teve como objetivo expor a preocupação do partido e articular junto do Bispo qual o futuro para esta quinta, “que é de grande valor para a comunidade local e também fundamental para a Região”, pelo cariz pedagógico que possui.

“Houve abertura por parte do Sr. Bispo em haver um trabalho conjunto de modo a garantir uma melhor gestão do espaço, que garanta as condições necessárias para o bem-estar e segurança dos animais. Ficamos satisfeitos por perceber que a requalificação do espaço, através do orçamento participativo, se encontra a decorrer e ficamos expectantes por ver os resultados, sendo que continuaremos a acompanhar a situação”, apontou o partido.