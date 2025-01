PAN denuncia “estado deplorável” de estradas em Câmara de Lobos

Na última reunião do grupo concelhio do PAN de Câmara de Lobos, o partido debateu a “falta de manutenção adequada das vias e a ausência de uma fiscalização eficaz” e diz contrariar as declarações da autarquia, que anunciou um investimento para a pavimentação das estradas que, na opinião, do PAN é tardio.

“É notório o estado deplorável das principais vias do concelho, como a Rua Padre Pita Ferreira e a Estrada José Avelino Pinto, no sítio do Pedregal, onde vários automobilistas têm reportado danos nos seus veículos, incluindo pneus furados, devido aos buracos na estrada. A Rua Padre Pita Ferreira, em particular, tem sido alvo de queixas frequentes, com reparações mal executadas que rapidamente voltam a deteriorar-se, causando transtornos significativos a quem ali circula”, dá conta o PAN, em nota de imprensa.

O PAN esclarece que “a responsabilidade não recai exclusivamente sobre a autarquia”, afirmando que a a ARM - Águas e Resíduos da Madeira “também desempenha um papel importante neste problema”.

“O crescimento da construção no concelho exige intervenções regulares na rede de abastecimento de água, mas as repavimentações realizadas após a abertura de valas são frequentemente tardias ou inadequadas”, aponta o PAN.

“É inaceitável que os munícipes continuem a enfrentar estradas em péssimas condições, resultando em prejuízos e incómodos diários. Este investimento deveria ter sido feito atempadamente e não apenas em ano de eleições, o que reforça a percepção de que estas ações são motivadas por interesses políticos e não pela necessidade de garantir a segurança e bem-estar da população. Exigimos uma manutenção regular e eficaz das vias, assim como uma fiscalização mais rigorosa sobre a ARM e outras entidades responsáveis”, denuncia o militante Vítor Gomes.

De resto, o PAN Madeira afirma que “continuará a defender uma abordagem preventiva e transparente na gestão das infraestruturas rodoviárias, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e em benefício de todos os cidadãos”.