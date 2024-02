PAN defende medidas efetivas de combate aos incêndios

À margem de uma ação política realizada, esta manhã, no Porto Moniz, o PAN Madeira apresentou o seu manifesto e programa eleitoral às próximas eleições legislativas nacionais.

Na ocasião, o partido reforçou a necessidade de apostar em medidas efetivas de combate aos incêndios, relembrando os de outubro passado que marcaram esta localidade.

“Com o fenómeno das alterações climáticas, é urgente repensar estratégias de prevenção e combate a incêndios. É uma questão que merece destaque por parte do Estado, atendendo que a Madeira devido às suas características geográficas necessita de apoios diretos que permitam prevenir estas situações”, refere Marco Gonçalves, cabeça-de-lista.

O PAN, nesse sentido, defende “mais um helicóptero disponível de combate aos incêndios bem como a necessidade de valorizar os bombeiros enquanto profissão fundamental nesta área que é de grande desgaste”.

“O PAN apresentou inclusive na Assembleia da República, uma proposta para que fosse atribuído aos bombeiros o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido, assim como subsídio de risco, penosidade e insalubridade. Defende ainda que seja aumentada de 15% para 25% a bonificação prevista para efeitos de contagem do tempo de serviço e a reposição do direito dos bombeiros profissionais da administração pública local a aposentar-se em certas idades, sem penalização com a revogação do artigo 28°-A do Devreto-Lei n° 106/2022, de 13 de abril”, lê-se em comunicado.