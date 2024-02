Ao contrário daquilo que ficou indiciado pelas palavras de Carlos Rodrigues, no sentido que o PSD não estaria de acordo com a criação de um museu alusivo ao 25 de Abril, defendendo, sim, a criação de um museu de autonomia, o PAN concorda com a proposta do Bloco da Esquerda.

Mónica Freitas fez questão de o dizer com todas as letras, aproveitando a ocasião para vincar que tem assistido a muita falta de democracia da parte de alguns partidos que estão à esquerda da Mesa, nomeadamente, da parte do JPP, que sistematicamente desafia a deputada única do PAN a votar desalinhada com o resto da maioria.

Ora, Mónica Freitas aproveitou uma ocasião em que o irá fazer – e já antes também o fez – para lembrar ao JPP que está ali por direito próprio, eleita pelo voto, e não irá condescender com a frequente narrativa do JPP.

Falou em tom calmo e sereno, mas claramente deixando indícios não estará a apreciar a constante pressão a que vai sendo submetida, em cada sessão plenária.

Recorde-se que o BE defende a ‘criação de um Museu alusivo ao 25 de Abril de 1974’ e no contraponto Carlos Rodrigues defendeu, sim, a criação de um Museu da Autonomia, no Palácio de São Lourenço.