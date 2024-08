O PAN Madeira, após ter recebido algumas denúncias, esteve na vereda da Eira do Serrado para verificar a existência de águas residuais pela encosta a baixo, havendo suspeitas de ser um esgoto a céu aberto.

Em comunicado, o PAN refere foi alertado para “a existência de uma mancha escura na encosta da eira do serrado”, tendo estado no dia de hoje no terreno para confirmar a situação.

“É uma reclamação antiga de alguns moradores do Curral. Verificamos que de facto houve uma intervenção com passagem de tubos, havendo depois descarga que apanha uma levada existente mais abaixo. Poderá estar em causa a proteção do meio ambiente mas também a saúde pública”, refere Vitor Gomes

Zelando pela segurança da população em geral, especialmente pela população do Curral das Freiras, o PAN apela à Câmara Municipal de Câmara de Lobos para tomar conta da ocorrência e prestar os devidos esclarecimentos à população.

“Continuaremos no terreno a dar voz à população, na salvaguarda dos seus interesses, solicitando os devidos esclarecimentos a quem devido no âmbito destas denúncias”, conclui.