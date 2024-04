Vai decorrer na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, às 18h30, uma palestra intitulada ‘Cancro do Esófago e Estômago’, no âmbito da celebração do Dia Nacional do Cancro Digestivo.

O momento decorrerá no anexo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, contando com os oradores Joana Carvão e Ricardo Viveiros.