Hoje, durante a manhã, o Pai Natal prestou uma visita à EB1/PE das Figueirinhas no Caniço, num evento com direito a neve.

“As crianças foram surpreendidas e encantadas com a presença do bom velhinho, que chegou com um sorriso contagiante, trazendo muita alegria, magia e prendas”, descortina o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, em comunicado.

“Para tornar o dia ainda mais especial, a neve apareceu, criando um ambiente repleto de espírito natalício. Foi um momento inesquecível que trouxe brilho nos olhos de todos, espalhando felicidade e calor humano entre pequenos e grandes! Esta iniciativa da Junta de Freguesia do Caniço contou com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz”, remata a edilidade.