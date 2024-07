Orçamento Regional de 2.195 milhões de euros

O Orçamento Regional entregue hoje na Assembleia Legislativa da Madeira é de 2.195 milhões de euros.O PiDDAR, também entregue a José Manuel Rodrigues é de 878 milhões de euros.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, entregou os documentos, em formato digital, esta tarde ao presidente da Assembleia Regional.

Aos jornalistas, o governante disse que não foram contempladas propostas do JPP e do PS, porquanto estes partidos não mostraram abertura para o diálogo.Ao receber as pen drive, José Manuel Rodrigues apreciou o facto de serem de madeira. “Sustentáveis”, disse.