ORAM: Albuquerque diz que “CDS não será problema”

Depois de José Manuel Rodrigues declarar que os deputados do CDS à ALRAM poderão não votar a favor do próximo Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM), em caso do PSD não querer negociar, Miguel Albuquerque garante que “nenhum partido será problema” e que as negociações com as forças políticas já estão a ser feitas.

”Ele [José Manuel Rodrigues] vai ter todas as conversas possíveis. Nós já começámos a escoltar os partidos, eles já sabem. O CDS não será problema”, começou por dizer Albuquerque, esta segunda-feira no Campanário.

“Neste momento temos o programa aprovado. Dentro do programa houve um conjunto de compromissos que nós negociamos, aquando dá aprovação do mesmo pelos outros partidos”, continuou o líder do PSD Madeira.

E acrescenta: “Esses compromissos estão mensurados e serão calendarizados em função da disponibilidade do Governo”.