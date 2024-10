A segunda loja Opticenter na Região abre portas no próximo sábado, dia 26 de outubro no Edifício Pérola, no Caminho de São Martinho, no Funchal. A inauguração, que decorre a partir das 14h00, contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do embaixador da marca, João Baião, segundo comunicado da empresa, além de parceiros e clientes.

“Tal como na primeira abertura, os 100 primeiros clientes a visitarem a nova loja em São Martinho podem usufruir de um par de óculos monofocais e de muitas outras surpresas”, adianta ainda.

“Esta, que é a segunda loja da insígnia na Região, tem como objetivo reforçar a presença da marca junto dos madeirenses com uma oferta única, descomplicada e com preços acessíveis”, pode ler-se no comunicado.

Adquirida há cerca de três anos pelo Grupo Alberto Oculista, a Opticenter apresenta-se no setor da ótica em Portugal como uma marca que se destaca pela sua “política de preço justo”.