Os partidos da oposição vão viabilizar as duas propostas do PSD e do CDS que visam que o Estado assuma os encargos com os meios aéreos de combate a incêndios.

O JPP, pela voz de Rafael Nunes, não deixou de criticar a “casmurrice política” do Governo em aceitar a ajuda do Governo central mais cedo e lamentou que a sobreposição da comissão de inquérito requerida pelo PS tenha impedido a ida do presidente do Governo ao parlamento, já que, em sede de comissão parlamentar, Albuquerque não poderia responder por escrito.

Nuno Morna, do IL, vai abster-se na votação, por considerar que as propostas são “um pedido disfarçado de mais subsídios” e podem centralizar responsabilidades no Estado, o contrário do que a autonomia pede.

Vitor Freitas, do PS, reafirmou que as propostas não têm ainda garantias do Estado de que irá assumir encargos com os meios aéreos.