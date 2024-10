OE2025: Aprovação dos deputados do PSD/Madeira bem encaminhada

No âmbito de um eventual voto contra dos parlamentares do PSD/Madeira na República à proposta de Orçamento do Estado para 2025, o presidente do sociais-democratas regionais, Miguel Albuquerque, declarou esta segunda-feira que as negociações com o Governo nacional “estão bem encaminhadas”.

“Neste momento as negociações continuam. Está a correr bem. Não são negociações técnicas, são negociações essencialmente políticas. Já conversei com o líder parlamentar, já conversei com o presidente, com o primeiro-ministro. Portanto, as coisas estão bem encaminhadas. E nós, neste momento, temos uma situação que é manter a conversa”, afirmou Miguel Albuquerque à margem da apresentação do projeto de uma pista de motociclismo no Campanário.

Miguel Albuquerque deu conta que o tema voltará a ser debatido com os altos dirigentes do PSD nacional no próximo fim de semana, nos Açores, aquando da realização do Congresso do PSD local.

Há três temas que Albuquerque considera serem essenciais para aprovação do Orçamento por parte do PSD-Madeira: amortização dos custos dos subsistemas de saúde; capitação do IVA; aprovação da inscrição das empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira.