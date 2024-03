O presidente do Governo Regional visitou esta manhã as obras de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, vincando tratar-se de uma infraestrutura de interesse regional e nacional, que “está a decorrer a bom ritmo”.

“Vamos terminar esta fase em março do próximo ano. São quase 100 milhões de euros que já temos aqui investidos e teremos de lançar ainda este ano a terceira fase da obra”, disse Miguel Albuquerque.

“Quando cheguei ao Governo, ninguém diria que esta obra ia ser feita. Esta é uma obra de interesse regional e nacional e penso que todas as crispações estão ultrapassadas”, considerou também.

Já quando questionado sobre o timing da visita, um dia antes das eleições internas do PSD Madeira, o governante desvalorizou: “É uma altura importante para mostrar aquela que é, neste momento, a maior obra do país. É uma obra fundamental para a qualidade de vida dos madeirenses e para tornar a ilha mais atrativa e mais segura.”