Se o Programa de Governo for rejeitado na Assembleia, quinta-feira, a construção do novo hospital pode parar. A suspensão total dos trabalhos é uma das consequências apontadas ao JM pela Secretaria de Pedro Fino. A empreitada decorre a bom ritmo, mas tem de ser aberto novo concurso público para a terceira fase. Neste momento, estão no local cerca de 500 trabalhadores de 25 empresas. E se ninguém ceder?

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a praia da moda. Autarquia de Câmara de Lobos apresenta um renovado espaço bem perto do centro da cidade. Foi ordenado o calhau, criada uma zona de solário e colocados passadiços e guarda-sóis.

Saiba ainda que na polícia Gualter Gomes é esperado a 1 de julho. Sucessor do atual comandante da PSP deve iniciar funções no próximo mês.

Destaque ainda para as Ocorrências com colisão e dois feridos na Avenida Sá Carneiro e com motociclista que causa distúrbios na Nazaré.

Não perca também um grande roteiro, pois abriu a época dos arraiais. Há de tudo: Santos Populares, orquestra, bandolins, sopas, vinhos, cereja e fogo!

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!