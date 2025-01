Obra de requalificação da Quinta dos Prazeres atrasada e em risco

O concurso internacional para a empreitada de Requalificação da Quinta Pedagógica dos Prazeres ainda não foi lançado e o padre Roberto Aguiar teme que o projeto de possa ir “pela água abaixo”.

Em declarações à Rádio Calheta, o atual diretor manifestou-se “desanimado” e “triste” com o facto da obra estar num impasse.

Segundo explicou, no final de 2024, o projeto deu entrada na Câmara Municipal da Calheta e havia da parte dos parceiros envolvidos, a expetativa de que o concurso internacional seria lançado.

Contudo, tal não aconteceu, porque, conforme referiu, a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente decidiu introduzir algumas modificações fazendo atrasar o processo.

“É uma trapalhada gastarmos tanto tempo neste projeto, com parceiros de arquitetura, e de uma hora para outra vemos este projeto ir pela água abaixo”, desabafa.

Roberto Aguiar promete insistir. Tratando-se de uma obra eleita no âmbito do Orçamento Participativo Regional, lembra que está em causa uma vontade da população da Madeira que votou.

“Portanto, mesmo que não se goste, temos que aceitar o que vem detrás, melhorar para dar o bem-estar dos animais”, defende lembrando que a quinta vai fazer 25 anos, que os tempos mudaram, no que respeita à causa animal, impondo-se o bem-estar destes.

Há um ano, alguns dos animais foram retirados, uns para o Porto Moniz e outros para Santana, ficando na Quinta Pedagógica apenas as aves. O diretor vinca que este espaço não encerrou, mantendo-se em atividade com a venda dos chás, compotas e sidra, de fabrico próprio, e com a galeria de arte.

De acordo com o projeto eleito no âmbito do OPRAM, a requalificação do Mini-Zoo da Quinta Pedagógica dos Prazeres visa “dar melhores condições de habitabilidade e saúde aos animais, criar circuitos pedonais para os visitantes mais apelativos e integrando passadiços para pessoas com mobilidade reduzida, e que possibilitem uma melhor apreciação dos animais e plantas ali “residentes”, distribuídas de forma organizada e enquadrada no espaço”.

Recorde-se, conforme noticiado, que, em novembro do ano passado, a secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, acompanhada do diretor regional de Veterinária, esteve no Paço Episcopal e reiterou perante o bispo o compromisso do Governo Regional em apoiar o projeto de requalificação da Quinta Pedagógica dos Prazeres.