O deputado municipal do MPT sublinhou que “o Funchal não está melhor”, apesar das afirmações do executivo e de deputado do CDS, da coligação ‘Funchal sempre a frente’.

Recusando-se a fazer comparações com um passado na autarquia do qual não fez parte, Valter Rodrigues lamentou que não haja mais habitação e que as receitas fiscais não sejam distribuídas de outra forma.