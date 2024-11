Foi esta tarde apresentado, na Ribeira Seca, em Machico, a história do padre José Martins Júnior, figura icónica de coragem e resistência.

A obra ‘O Canto do Melro – A Vida do Padre José Martins Júnior’, de Raquel Varela, explora a trajetória deste pároco, abordando marcos históricos como a guerra colonial, o 25 de Abril e o fim do feudalismo na Madeira. A obra está a ser apresentada e estará nas bancas a partir de 21 de novembro.

Em estreia no romance biográfico, Raquel Varela destaca a luta do padre contra o obscurantismo e a censura. O livro revela a criação de uma comunidade em Ribeira Seca, marcada por valores universais e participação ativa na sociedade.

A obra foi apresentada no Centro Cívico da Ribeira Seca, em celebração do 86.º aniversário do padre, na presença de amigos, familiares e figuras do PS e JPP, como Paulo Cafôfo, Emanuel Câmara, Élvio e Filipe Sousa, além do presidente da autarquia de Machico, Ricardo Franco.

No local, muitos já compraram o livro, que estará disponível para o público em geral a partir de 21 de novembro.