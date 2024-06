Nuno Morna comunicou hoje, no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que renuncia ao cargo de coordenador da Madeira do partido.

“Nos últimos tempos temos passado por uma grande instabilidade política a nível nacional e regional. Não prevendo o que possa acontecer no futuro do País e da Região, considero que este é o momento ideal para que haja renovação no Núcleo Territorial da Madeira, de modo a criar novas estratégias para que a Madeira seja cada vez mais liberal. Com base neste sentir, não serei candidato nem integrarei qualquer lista”, pode ler-se num texto enviado aos membros do Conselho Nacional da IL, a que o JM teve acesso.

O lugar deixado vago pela renúncia seria preenchido pelo vice-coordenador, de acordo com o regulamento do partido, mas Francisco Costa também transmitiu que “não pretende dar continuidade ao seu mandato”, e, por isso, Nuno Morna comunicou que “deve ser imediatamente comunicada aos membros do núcleo regional” a decisão e convocado “um plenário eleitoral para a eleição de uma nova Coordenação Local da Madeira”.

