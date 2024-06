O Núcleo de emigrantes do PSD/M manifestou, hoje, através de comunicado, a sua solidariedade e preocupação perante a onda de violência e sequestros de que tem sido vitima a comunidade Madeirense residente na África do Sul, um País que acolhe mais de 400 mil Portugueses, maioritariamente oriundos da Região. Uma comunidade que, conforme sublinha o Presidente do Núcleo, Carlos Fernandes, atravessa, neste momento, momentos muito difíceis aos quais importa dar atenção.

“A nossa comunidade na África do Sul é uma comunidade trabalhadora que muito tem dado ao País e aquilo que esperamos é que, também por isso, as autoridades Sul-africanas tenham maior atenção a esta situação e reforcem o seu papel contra o flagelo da violência” afirma Carlos Fernandes, reiterando a sua total solidariedade para com os milhares de Madeirenses que têm sido vítimas da insegurança naquele País e garantindo que a estrutura a que preside continuará atenta e em contacto permanente com as entidades e, sobretudo, com os cidadãos afetados por esta situação.

“Esperemos que as autoridades Portuguesas também assumam as suas responsabilidades e continuem em contacto, disponibilizando-se para ajudar no que for preciso, tanto em matéria de diplomacia quanto ao nível da cooperação”, rematou.