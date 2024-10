O Funchal vai apresentar um novo plano para as pessoas em situação de sem-abrigo, em dezembro. A informação foi avançada pela vereadora da Câmara Municipal , Helena Leal, que participou, ontem, em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, na conferência ‘Pensar Para Agir. As Problemáticas Sociais Resultantes dos Novos Consumos’.

Na sua intervenção, Helena Leal explicou quais as políticas sociais do Município do Funchal e a intervenção feita no âmbito da estratégia municipal para pessoas em situação de sem-abrigo.

No caso das políticas sociais, Helena Leal fez referência ao “aumento significativo que o Município do Funchal tem vindo a fazer no reforço dos apoios sociais (duplicados) dados as famílias, criando, deste modo, mais equilíbrio, com uma almofada financeira, que, na sua opinião, constitui um fator de proteção, mitigando o stress gerado pelo aumento do custo de vida”.

Já no que se refere à estratégia municipal para as pessoas sem-abrigo, a autarca realçou que tem sido “uma das grandes preocupações e áreas de investimento do atual executivo da CMF”.

Em dezembro, será apresentado o novo plano para PSSA (2024-2028), com 5 eixos de intervenção e mais de 60 medidas a aplicar, onde se inclui a atual estratégia municipal.

Helena Leal falou ainda do projeto da ‘habitação solidária’ que integra o plano estratégico do município e que teve início fim de 2022, com uma habitação para quatro homens (PSSA) existindo já uma segunda habitação concebida para 4 mulheres.

“Este é um projeto que vai muito mais além do que o simples facto de se disponibilizar um teto ou uma casa. Pretende ser e proporcionar um novo projeto de vida para pessoas em situação de sem-abrigo, com o grande objetivo colaborar ativamente para que estas pessoas possam ter um lar e uma oportunidade para voltarem a se reencontrar e a encontrar um caminho nas suas vidas” refere a vereadora com o pelouro da saúde e social.