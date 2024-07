A Região quer ser um ‘lab’ científico e tecnológico de referência e a aposta que o governo regional tem feito vai cada vez mais nesse sentido.

O presidente do Governo Regional enalteceu a projeção que o mar e a investigação dão à Região, na apresentação que decorreu esta manhã no centro do Observatório Oceânico da Madeira, do Veículo de Superfície Não Tripulado – DriX adquirido, ao abrigo do PRR.

Miguel Albuquerque destacou a posição geopolítica da Madeira e dos Açores no Atlântico, esperando que Portugal ganhe uma maior consciência desta importância e que a União Europeia, na sua ambição de se tornar uma maior potencia mundial, olhe para as suas regiões ultraperiféricas e para o potencial que estas têm ao nível da investigação no mar.

Sublinhou ainda que a ciência contribui para uma Região de progresso e desenvolvida pelo que continuará a merecer a atenção e investimentos do Governo. “Quem não perceber isso, não percebe nada”, sustentou, adiantado ainda que está a ser preparado um projeto na área científica, envolvendo a Arditi e a universidade da Madeira, a ser anunciado no início do próximo ano.

Rui caldeira, presidente da Arditi, que detém o Observatório, considerou por sua vez, que a existência de um DriX na Madeira é um marco muito importante para a investigação a vários níveis no Mar, lembrando que o veiculo em questão é para uso da Região, da ciência e de empresas.

O drone, de 3.8 milhões de euros, faz parte do investimento do PRR que inclui a aquisição de um navio científico de 14 milhões de euros. A formação dos recursos humanos é investimento da Arditi, disse, clarificando que as críticas de que esse montante devia ser usado para um novo ferry interilhas não têm razão de ser, porque se tratam de investimentos de natureza diferente. Os apoios em questão são para projetos na área da investigação e ambiente, disse.

De salientar que o novo drone marítimo visa suprir as necessidades de investigação marinha na Região Autónoma da Madeira.

O DriX é um veículo autónomo de superfície – navegação controlada à distância – dotado de tecnologias para a recolha sistemática de dados hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos, com capacidade para cobrir toda a Zona Económica Exclusiva da Região, inclusive as ilhas Selvagens.

”O veículo autónomo de superfície representa para a Região Autónoma um avanço significativo na tecnologia de investigação marítima e permitirá aprofundar grandemente o conhecimento do mar do arquipélago e dos seus recursos.

Há, neste momento, um grupo de técnicos e investigadores da ARDITI/Observatório Oceânico da Madeira capacitado para operar o DriX, na sequência da conclusão de um curso de formação em La Ciotat, no sul de França”, lê-se na nota da imprensa enviada pelo governo regional.