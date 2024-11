Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro, apelou hoje aos homens para participarem ou procurarem saber mais sobre as iniciativas que vão decorrer ao longo deste mês, lembrando que a saúde é algo que diz respeito a todos os géneros.

“Este mês é muito importante. É verdade que o ‘Outubro Rosa’ [mês de prevenção do cancro da mama] movimenta toda a gente, mas o mês de novembro [de prevenção do cancro da próstata] é mais difícil porque é do homem, e aquilo que nós queremos transmitir é que a saúde também é coisa de homem”, disse o dirigente durante a apresentação da campanha ‘Novembro Azul’.

“O homem não pode ter receio, por isso convidamos, já na segunda-feira, para uma palestra na FNAC, onde vamos falar sobre cancro, em que vamos ter oradores, pessoas especializadas nesta área, na área do cancro da próstata e tentar desmistificar [os contornos desta doença]”, acrescentou Ricardo Sousa, lembrando que no próximo dia 16 terá lugar uma corrida, às 16h00, com partida, junto à Sé, com o apoio da Associação de Atletismo. Entre outras iniciativas desportivas previstas, está um torneio de padel, no Porto Santo, cujas inscrições ainda se encontram abertas.

“Podem comprar uma t-shirt e estão a ajudar a liga, ou então tragam uma peça azul, juntem-se, e vamos fazer uma grande mancha azul e tentar sensibilizar toda a população da Madeira de que a prevenção é o melhor caminho”, apelou, sublinhando que “o exercício físico é uma das maneiras de fazermos prevenção”.

O dirigente referiu ainda que Liga desafiou todas as instituições públicas, privadas, para iluminarem de azul a fachada das respectivas sedes, ao longo do corrente mês, tendo ainda convidado os funcionários, escolas, alunos para que num dia “vistam uma peça azul, tirem uma fotografia, coloquem, para aumentarmos esta onda de sensibilização e de prevenção. Vamos ter caminhadas em quase todos os concelhos, por isso é só estar ligado às redes sociais da liga ou consultar”.

Ao longo de novembro estão previstas ações de sensibilização, de forma a passar a mensagem da prevenção e sensibilização até à população.