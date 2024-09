Miguel Albuquerque está de visita, na manhã desta quinta-feira, às obras da primeira fase da ‘Nova Ligação Quebradas / Amparo’, que consistem na execução de uma ligação viária entre o nó das Quebradas e a Avenida do Amparo.

A empreitada inclui a construção de um túnel com 975 metros, constituindo cerca de 80% da extensão da via, que no total terá 1.222 metros, assegurando a conexão entre a nova rotunda a concretizar no nó das Quebradas e a atual rotunda alongada do Amparo.

O túnel será ainda apetrechado com a implantação de uma galeria de emergência, com cerca de 460 metros, que irá entroncar na Rua do Arieiro.

A empreitada foi adjudicada no valor de 22.850.000,00 euros, pelo prazo de 24 meses. Iniciada em outubro de 2023, tem, desta forma, conclusão prevista para outubro de 2025.

Pedro Fino, o secretário regional que tutela as obras públicas, acompanhou o presidente do Governo Regional nesta visita para aquilatar, no terreno, o andamento da obra, passado que está praticamente um ano desde o seu arranque.