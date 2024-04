Nova Escola dos Bombeiros Voluntários Madeirenses forma 12 operacionais em Salvamento Rodoviário

O Serviço Regional de Proteção Civil informou, hoje, que implementou uma formação na área do Salvamento Rodoviário, para 12 operacionais da Nova Escola dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Conforme informa uma nota enviada à redação, através da Divisão de Formação, o curso de “Salvamento Rodoviário – Iniciação” foi ministrado por formadores certificados pela Escola Nacional de Bombeiros, com uma carga horária de 25 horas, cujos objetivos passam por “dotar os formandos com competências técnico-operacionais para executar atividades de âmbito operacional no salvamento e desencarceramento rodoviário e similar”.

A formação implementada foi promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Formação, acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 14-20.