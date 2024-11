Rubina Leal, PSD, subiu ao palanque para lembrar que, nem com o esmorecer imposto pela pandemia, o Governo do PSD conseguiu com “o auxílio de políticas públicas eficazes salvaguardar postos de trabalho”.

“É por isso que, chegados aqui, temos de salientar os números”, elencou, no que concerne, no caso, à empregabilidade e que “nunca foram tão positivos”, conforme sublinhou.

“São um reflexo da nossa governação”.

A deputada sublinhou que no “3.º trimestre, a taxa de desemprego cifrou-se nos 5,7%”, enfatizou a social-democrata, dizendo que articula com um outro indicador, com a população empregada mais de 126 mil pessoas empregadas. Significa um acréscimo face ao período homólogo e que, por isso, não tem dúvidas do sucesso alcançado.

Enumerou ainda os 36,2 ME alocados no orçamento da região para a questão social, referindo, assim, que o orçamento de 25, a ser discutido em dezembro, é importante. Desde logo, a sua aprovação.

Rubina Leal vincou ademais a subida do salário mínimo regional desde 2015 numa percentagem de 60,6%.



”Urge, de facto, uma estabilidade política”, voltando a referir a crucialidade de aprovar o orçamento 25, tendo já 4 pedidos de esclarecimento.