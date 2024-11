O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em parceria com a FNAC Madeira irá realizar um evento no âmbito ‘FNAC TALKS’ sob o tema NEUROFEEDBACK. Uma conversa moderada por Ana Marques que terá como palestrante Lina Castanho. Decorrerá no dia 23 de novembro a partir das 17h na FNAC e destina-se a profissionais de saúde, de educação, pais , cuidadores e todos os interessados.

“O Neurofeedback é uma modalidade de Neuromodulação Autorregulatória e tem vindo a ser estudado enquanto possibilidade de intervenção clínica e maximização do desempenho desde os anos 60, sendo que, com os avanços das neurociências, as publicações de estudos científicos têm vindo a aumentar, conferindo ao Neurofeedback o estatuto de prática clínica confiável, com elevada probabilidade de oferecer resultados”, explica a organização, acrescentando que “tem comprovado ser uma ferramenta útil para exercitar o cérebro e um método de intervenção eficaz em diversos contextos, nomeadamente no âmbito escolar/académico. Permite fortalecer os principais padrões cerebrais, melhorar a comunicação cortical e possibilitar que diferentes áreas do cérebro funcionem com mais eficiência. Vários estudos têm demonstrado melhorias ao nível da atenção e concentração, memória, velocidade na tomada de decisão, funções executivas, cálculo, resolução de problemas, capacidade de lidar com o stress, melhorias do sono, melhorias nas interações sociais e maior resiliência emocional”.