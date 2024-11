A presidente da Câmara Municipal do Funchal apresentou, no início desta tarde, o programa ‘Natal do Funchal’, que se inicia a 25 de novembro e termina a 6 de janeiro.

Na próxima segunda-feira, às 17h30, a Praça do Peixe é palco da ‘Magia de Natal no mercado”, um evento musical.

A aldeia de Natal começa no dia 29 e terá como novidade um carrocel francês, para delícia das crianças, sendo que o comboio terá uma última carruagem preparada para portadores de mobilidade reduzida.

”Esta é a última aldeia de Natal deste executivo e tem de ser em grande”, afirmou Cristina Pedra.

A autarca sublinhou que o programa é preparado para toda a família, dos mais pequenos aos avós, apelando ao convívio familiar nestes eventos do programa da autarquia.

Regressa ainda a pista de gelo no Almirante Reis, de 30 de novembro a 6 de janeiro, bem como as feiras temáticas nos três primeiros domingos de dezembro, no Mercado dos Lavradores.