Na porta número 11 da Queimada de Baixo os sabores são doces. É nesta rua que se localiza a loja ‘Uau Cacau’, onde a corrida aos cafés é constante e a prova do chocolate com sabores tradicionais não passa despercebida.

Nicole Martins, responsável de loja, na iniciativa do JM e da JM-FM, ‘Comércio Tradicional Funchal’, desvendou que trabalha na área há 8 anos. “Foi uma paixão que fui adquirindo”, denotou.

Característicos deste estabelecimento são os sabores regionais da Madeira, como o maracujá, a poncha e o bolo de mel, que são os mais vendidos.

Aqui, há promoções durante todo o ano, com caixas de bons à escolha. Nesta época, há prendas para todos os gostos, para quem não dispensa um docinho para fazer as delícias da quadra.

“Temos clientes que pedem 10 caixas de 20 bombons”, revela a comerciante, dando conta de que este Natal promete ser bem saboroso para alguns presenteados.

Esta é uma marca apelativa “pelos sabores da Madeira, que fazem a diferença, bem como a qualidade do chocolate”, considera Nicole Martins, evidenciando que há muitos turistas que vêm à procura do sítio, graças aos conteúdos divulgados na Internet.

Refira-se que há outras lojas no Mercado, no Forum Madeira e no Plaza Madeira.