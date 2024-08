“Não é expectável que [Marcelo] venha à Madeira nas próximas semanas”

“Não é expectável que [Marcelo Rebelo de Sousa] venha à Madeira nas próximas semanas”. Quem o afirma é Ireneu Barreto, representante da República para a Madeira.

À margem da visita ao Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos - onde estão ainda alojadas mais de 30 pessoas afetadas pelos incêndios, oriundas da Fajã das Galinhas -, Ireneu Barreto explicou que o Presidente da República não prometeu que virá à Região, embora já tivesse anunciado esse desejo.

Uma eventual vinda ao arquipélago dependerá da “agenda” de Marcelo, conforme deu conta.

“É prematuro avançar uma data para a vinda do presidente à Madeira”, frisou.

Ainda assim, a pouco mais de um ano do final de mandato tanto do Representante, como do Presidente da República, Ireneu Barreto disse aguardar ainda por uma “visita de Estado” à Madeira.

“Ele [Marcelo Rebelo de Sousa deve fazer uma coisa que ainda não fez, que é uma visita de Estado à Madeira, visitando os concelhos - já esteve em todos os concelhos de dos Açores. Eu gostaria que ele viesse à Madeira”, afirmou.

De resto, Ireneu Barreto avançou que o Presidente da República pediu-lhe “para falar com as pessoas que combateram e foram afetadas pelos incêndios”. “Para agradecer o esforço feito” dos primeiros e “dar uma palavra de conforto e solidariedade” a quem sofreu consequências diretas.