“Não contem connosco para abafar as injustiças e a falta da palavra dada”, afirmou Élvio Sousa, do JPP, na sessão solene do Dia da Região.

Considerando que, este ano, é a primeira vez que “se respira a essência da Autonomia”, o deputado do JPP, que já se posicionou contra o Programa de Governo, adiantou que o PSD esteve 48 anos habituado a governar em maioria absoluta, numa “cultura da arrogância, do mercantilismo de interesses materiais, da ameaça e da difamação gratuita”.

Relembrando as palavras insultuosas recentes do secretário regional de Saúde e Proteção Civil - que chamou de anormais, incompetentes e canalhas que não têm lugar nesta terra - é a prova de que um lobo será sempre um lobo e um cordeiro será sempre um cordeiro”.

Para Élvio Sousa, “a tentativa de um Governo destruir alguém é como tentar destruir a auto-estima”. A sessão solene do Dia da Região, que decorre no salão nobre do Governo Regional, afirma que quem diz que foi enganado, deve, sem qualquer rodeio, dizer que assim aconteceu. “Aparentemente, todos dormem tranquilos, guardando debaixo da almofada os punhais”, afirmou. Élvio Sousa

”Como podemos confiar nestes governantes que juraram defender os interesses do povo, mas que juntaram-se a monopólios?”, questionou Élvio Sousa. Durante esta última década, prosseguiu, foram dezenas de promessas sem cumprimento, juras de execução inequívoca, programas de governo com palavras aparentemente sinceras”.