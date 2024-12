Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 43.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam 4 pontos para apreciação e votação.

* Terá lugar a partir das 10h00, no Pavilhão do CDR Prazeres, o XXIV Convívio de Natal para as crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município da Calheta. Com a participação de cerca de 750 crianças do concelho, este é um dos momentos mais aguardados das celebrações de Natal na Calheta.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, apresenta pelas 11h30 o livro ‘A Nossa Assembleia’, de Carlos Diogo Pereira, com ilustração de Sofia Reis. Trata-se de uma edição da Imprensa Académica que será feita no Colégio de Santa Teresinha.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente às 17h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, na cerimónia de abertura da exposição ‘Mesas de Natal da Bordal’.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia comemorativa do 38.º Aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Compromisso de Honra de Estagiários a Bombeiros de 3.ª Classe e entrega de um veículo de socorro e resgate em montanha, no âmbito do OPRAM, pelas 17h00, na sede da referida associação.

* Às 17h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, será feita a entrega de equipamentos a participantes do projeto SMART BEAR - ‘Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home’.

* O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s abre ao público, hoje, às 18h00, uma exposição do renomado fotógrafo amador madeirense Joaquim Augusto Sousa, que ao longo de várias décadas captou através da sua lente cenas, paisagens e rostos da Região.

* Acontece hoje uma reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, pelas 19h00, no salão nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode estreia pelas 21h00, no Colégio dos Jesuítas, o espetáculo de teatro ‘Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se’, promovido pelos alunos dos Cursos Profissionais de Artes do Espetáculo – Interpretação e Técnico de Animação 2D/3D.