Bom dia!

- Arranca às 9h30 a reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal. As declarações estão previstas para as 12h00.

- Pelas 12h00, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, desloca-se a São Vicente, para visitar a Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR) dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com a presença dos operacionais do Comando Operacional da Madeira (Equipa de DRONES).

- A apresentação das Festas do Monte estão agendadas para as 16h30, na Estação do Monte.

- No edifício do Colégio dos Jesuítas no Funchal, às 16h30, tem lugar o Fórum de Sustentabilidade Ambiental no Desporto Automóvel.

- À17h30, nas instalações da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, no Funchal, vai decorrer a entrega de uma ambulância àquela instituição de socorro.

- Em São Vicente há cinema ao luar. A exibição da comédia romântica ‘Anyone But You’ é às 21h00, no jardim das Grutas de São Vicente.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, às 22h00, atua Valter Lobo – Mar íntimo, em mais um concerto integrado na iniciativa ‘Concertos L’.

- Na Semana Gastronómica de Machico, às 22h15, atua o artista Nuno Ribeiro.