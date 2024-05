Bom dia e bom fim de semana!

- O último dia do X Seminário de Educação, a decorrer no Museu de Imprensa da Madeira, tem início às 9h15. O encerramento está previsto para as 17h30.

- A Praça do Município no Funchal é o palco para o Muro da Esperança, no âmbito da Festa da Flor. O programa começa com a concentração das crianças às 9h30, em frente ao Jardim Municipal, segue-se o cortejo infantil. Às 11h00, a construção do muro, largada de pombos e um espetáculo infantil.

- Às 11h00, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, realiza-se o projeto ‘Mimar com Histórias’ dedicado ao Dia da Mãe.

- Pelas 12h00 arranca o ‘Ciclo de concertos na Sé’, a primeira apresentação é protagonizada pela Orquestra de Bandolins e Guitarras do Conservatório com a direção artística de Teresa Leão. A entrada é gratuita, limitada à capacidade do espaço e às regras de funcionamento do local do evento.

- Em Lisboa, a estilista Fátima Lopes mostra a coleção Primavera/Verão 2024, no Worlde Trade Center Lisboa, a partir das 16h30.

- A 1 edição do Calheta Soundsgood, no Paul do Mar, abre portas às 17h00.

- Às 18h00, no Centro de Congressos, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Concerto Festa da Flor com o Maestro Tibor Boganyi e a solista Nika Gorič.