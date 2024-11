O comandante da Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro, afirmou hoje, na tomada de posse do novo comandante do RG3, Musa Gonçalves Paulino, que os próximos tempos estarão repletos de desafios.

Exortou militares e civis a sebunirem em torno do novo comandante Referiu que os pergaminhos do RG3 exigem um inabalável respeito pelas regras mais elementares da disciplina.

Na cerimónia presidida pelo representante da República para a Madeira e que contou com as presenças dos presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, Jorge Pedro pediu a Musa Gonçalves Paulino a criação de um espírito que mantenha as pessoas no Exército.

Defendeu que, na área da formação, é preciso manter os seus quadros. No âmbito do aquartelamento, pediu missão mais racional e integrada.

Já o comandante das Forças Terrestres, Rui Ferreira, que também usou da palavra na longa cerimónia que decorreu no RG3, disse-se honradon e grato a Ireneu Barreto por ter aceite presidir à cerimónia até porque a defesa, por parte do representante da República para a Madeira, de um Exército moderno, é algo que agrada aos militares.